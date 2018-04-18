الاتحاد الإنجليزي يختار أفضل 11 لاعباً في البريميير ليغ لموسم 2017-18…

أعلن الاتحاد الإنجليزي رسمياً عن التشكيلة الأفضل هذا الموسم بين لاعبي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عن الموسم الحالي 2017-18 والذي يتبقى فقط أربع مباريات على نهايته.

الموقع الرسمي للاتحاد الإنجليزي أعلن عن اللاعبين الذين استحقوا التواجد ضمن تلك التشكيلة التي اختارها وفقاً للإحصائيات ومتابعة هؤلاء اللاعبين طوال الموسم.

وشهدت التشكيلة التواجد الأكبر من لاعبي نادي مانشستر سيتي “5 لاعبين” الذي نجح في حسم اللقب رغم تبقى أربع جولات على النهاية وخمس مباريات للفريق الأزرق السماوي.

أمَّا أكثر الأندية حضوراً في التشكيلة فكان نادي توتنهام هوتسبير “3 لاعبين” وبعده لاعب واحد من أندية ليفربول، مانشستر يونايتد وتشيلسي.