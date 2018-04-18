السيتي أنفق مليار أورو ونصف في 10 سنوات

لا يزال اهتمام الصحافة ووسائل الإعلام الإنجليزية بعد تتويج مانشستر سيتي بلقب “البريمير ليغ” للمرة الخامسة في تاريخ النادي والثالثة في عهد الملاك الإماراتيين، السيتي ومنذ عشرة أعوام دشن أولى صفقات الكبرى في عصر الشيخ منصور بن زايد بالتعاقد مع روبينيو ومنذ ذلك الوقت أنفق مليار ونصف مليار أورو لشراء اللاعبين هذا بالإضافة لرواتب المدربين واللاعبين طوال تلك الفترة ورغم نجاحه في الحصول على بعض الألقاب المحلية إلا أنه أخفق إخفاقا ذريعا على الصعيد القاري.

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