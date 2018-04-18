“الميرور” تؤكد أن محرز أولوية مانشستر سيتي في الصيف

كشفت جريدة الميرور الإنجليزية أمس أن لاعب الخضر ونادي ليستر سيتي رياض محرز يعتبر أولوية المدرب الإسباني لنادي مانشستر سيتي والمتوج بلقب البريمرليغ، من أجل تدعيم صفوفه في الصيف القادم بعد أن حدد التتويج برابطة أبطال أوروبا هدف السيتي العام القادم، فبحسب ذات الجريدة فإن ملاك النادي وافقوا على تخصيص 200 مليون جنيه أسترليني من أجل إبرام تعاقدات الصيف والتي يعتبر محرز أولويتها بعد المعاناة الكبيرة للفريق الموسم الحالي في الخط الأمامي رغم توفر النادي على لاعبين كبار في الهجوم يتقدمهم ساني وأغويرو.

ليمار لاعب موناكو المنافس الأول لمحرز

بحسب الميرور دائما فإن السيتي حدد تقريبا كل اللاعبين الذين سيتعاقد معهم غوارديولا في الصيف وهم توبي الديرفيريلد مدافع توتنهام الإنجليزي ومتوسط ميدان شاختار الأوكراني فريد ليبقى الفصل في هوية اللاعب الذي سيدعم الهجوم منحصرا بين ليمار لاعب موناكو الفرنسي ورياض محرز ولو أن أسهم هذا الأخير في الالتحاق بالسيتي تبقى كبيرة جدا، خاصة أنه كان قريبا جدا من الانضمام في الشتاء المنصرم لولا مغالاة إدارة نادي ليستر، التي رفضت تسريحه واشترطت مبلغا خياليا لإبعاد مسؤولي السيتي عنه.

اللاعب يرغب في الرحيل والسيتي وجهته

بعيدا عن رغبة السيتي في التعاقد مع اللاعب والذي يبقى أولوية التعاقدات في الصيف، لا يزال محرز متخوفا من موقف إدارة ناديه في تركه يرحل بعد أن عجزت لحد الآن في إيجاد خليفة له رغم كل ما قيل عن تواجد لاعبين محل اهتمام المدرب كلود بويال، فمحرز وبحسب الإعلام الانجليزي لا يزال يبحث عن صيغة تمكنه من الخروج، ولعل أبرزها تقديم طلب كتابي للتايلانديين من أجل تسهيل رحيله هذه المرة وهو ما قد ينجح فيه، خاصة أن النادي فشل في تحقيق مركز مؤهل إلى منافسة أوروبية والفريق سيلعب كالعادة الموسم القادم على ضمان البقاء.

روما لا يزال يناور من أجل خطفه

لن يكون السيتي في طريق مفتوح للظفر بخدمات اللاعب الذي يمنح الأولوية للبقاء في انجلترا بما أن نادي العاصمة الإيطالية روما لا يزال في السباق ومديره الرياضي مونشي لم يستسلم وسيحاول من جديد لعله يتمكن من إقناع اللاعب، خاصة في ظل الوضعية الحالية لروما الذي يتواجد في نصف نهائي رابطة أبطال أوروبا وقد يغري محرز رياضيا إضافة إلى إمكانية روما في دفع مبلغ مالي محترم لليستر مقابل التخلي عن محرز في الصيف، ليبقى دخول أندية جديدة على الخط منتظر وخاصة الإنجليزية منها في صورة توتنهام، تشيلسي وآرسنال التي ستخصص أموالا كبيرة لتدعيم صفوفها.

ب-بكوش

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