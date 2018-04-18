بلخير يلتحق بتربص منتخب أقل من 20 سنة

التحق لاعب نادي إنتر ميلان محمد بلخير بتربص المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة المقام حاليا بمدرسة الفندقة بعين البنيان لتحضير لقاء العودة أمام المنتخب التونسي لحساب الدور الأول من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا بالنيجر 2019 وهي المواجهة التي ستكون الأولى للاعب الإنتر الذي يرغب بشدة في تدشين مشواره مع المنتخب الجزائري، حيث سيعمل المدرب سبع ومساعده أشيو على تسهيل مهمة اندماج اللاعب في وسط المجموعة من أجل إشراكه كأساسي في اللقاء، للتذكير فإن اللاعب غاب عن لقاء الذهاب الذي فاز فيه الخضر بثلاثية بسبب الوصول المتأخر لدعوة الخضر.

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