تنصيب لجنة التحقيق في أحداث حملاوي وزبانة

تم أمس تنصيب لجنة التحقيق المكلفة بالنظر في أسباب الانزلاقات الخطيرة التي عرفها ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، وأحمد زبانة في وهران بناء على توصيات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ويشرف على اللجنة المفتش العام لوزارة الداخلية بمشاركة إطارات من الوزارة وممثلي وزارة الشباب والرياضة ومختلف الأسلاك الأمنية، حيث شرعت اللجنة في مهامها فور تنصيبها قصد الوقوف على الأسباب وتحديد المسؤوليات ورفع تقرير لوزير الداخلية.

ب-ب

مرتبط