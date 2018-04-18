دينيس سواريز يكشف حقيقة رحيله عن برشلونة

دينيس سواريز يرغب في البقاء ضمن صفوف برشلونة..

كشف دينيس سواريز لاعب وسط فريق برشلونة، عن رغبته في البقاء ضمن صفوف الفريق في الفترة المقبلة، وعدم وجود أي نية للرحيل في ظل قلة اعتماد مشاركته تحت قيادة المدرب إرنستو فالفيردي.

وشارك سواريز في تعادل برشلونة مع نظيره سيلتا فيغو، يوم الثلاثاء، بهدفين لكل فريق، ليصل البلوغرانا للنقطة 83 في صدارة ترتيب الليغا، ويقترب أكثر من حسم اللقب.

وقال دينيس سواريز في تصريحات صحفية عقب انتهاء المباراة: “أعتقد أنني لم أبدأ كأساسي منذ ثلاثة أشهر, إنه أمر صعب لكن رغبتي هي البقاء في برشلونة”.

وأضاف: “متبقي عامين في عقدي مع برشلونة وأريد البقاء هنا لأن حُلمي هو الفوز بالألقاب مع هذا النادي، لا أشعر بالتعب من تكرر ذلك الأمر”.

وعن إمكانية تحقيق اللقب من دون هزيمة قال سواريز: “حتى الآن نحن لم نُهزم في الليغا ونقترب أكثر من اللقب وأن تكون بلا هزيمة في مثل هذه المرحلة فهي ميزة رائعة”.

ولم يحظى اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا بالمشاركة في عدد دقائق كافِ مع برشلونة هذا الموسم، حيث شارك في 15 مباراة في الليغا، سجل هدفين وصنع مثلهما.