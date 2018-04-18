رونالدو يستعد لتحقيق رقم استثنائي بمواجهة أتلتيك بيلباو

النجم البرتغالي قريب من تحقيق أفضل أرقامه التهديفية في مباريات متتالية مع الميرينغي..

يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره أتلتيك بيلباو، يوم الأربعاء في المباراة التي تجمعهما على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإسباني.

ويستعد البرتغالي كريستيانو رونالدو للعودة مرة أخرى للتشكيل الأساسي لفريقه، بعدما غاب عن المباراة الماضية أمام ملقا لإراحته رفقة معظم اللاعبين الأساسيين.



وكشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن رونالدو بات قريبًا من تحقيق رقم استثنائي في حال تسجيل أهداف في مرمى أتلتيك بيلباو، فإنها ستكون المباراة رقم 12 على التوالي في جميع المسابقات،التي يسجل فيها اللاعب، ليحقق بذلك أفضل أرقامه منذ انضمامه للميرينغي.

وكان رونالدو قد سجل هدف التأهل لريال مدريد في المباراة التي جمعته بنظيره يوفنتوس بلقاء الإياب من الدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا، وانتهت بفوز الفريق الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ونجح النجم البرتغالي في تسجيل 23 هدفًا في الدوري الإسباني هذا الموسم، ويحتل الأرجنتيني ليونيل ميسي صدارة الهدافين برصيد 29 هدفًا حتى الآن.

وتعد مواجهة أتلتيك بيلباو آخر الاستعدادات للميرينغي قبل المواجهة المرتقبة والحاسمة أمام بايرن ميونيخ الألماني، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.