سيميوني يوجه رسالة إلى غريزمان

وجه دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد رسالة إلى أنطوان غريزمان مهاجم الفريق، الذي تحدثت تقارير صحفية عديدة عن رغبته في الرحيل عن جدران النادي الإسباني بنهاية الموسم الجاري.

وقال سيميوني في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: “نريد الأفضل لغريزمان، والجميع أيضا سواء الجهاز الفني أو اللاعبون ينتظرون منه الأفضل للفريق داخل أرض الملعب”.

وأضاف المدرب الأرجنتيني: “أتلتيكو مدريد فريق ينمو ويتطور، وأعتقد أن القرار الأفضل لأي لاعب كرة قدم أن يستمر مع فريق بهذه المواصفات، لأننا نتحسن بالفعل، فالأمر ليس مجرد كلام فقط”.

واختتم “سنوفر لغريزمان كل الأدوات المتاحة، لمساعدته على اتخاذ القرار الصحيح في الوقت الحاسم، فهو يميل للاستمرار مع أتلتيكو مدريد، ويتطور معنا هنا”.

وكانت تقارير صحفية عديدة ربطت أنطوان غريزمان بالانتقال إلى صفوف برشلونة، وأعلن اللاعب الفرنسي أنه سيحدد قراره النهائي بالبقاء أو الرحيل نهاية الموسم الجاري.