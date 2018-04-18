غلام سبب تراجع نتائج نابولي

أعد موقع أورو سبور تقريرا عن التراجع الرهيب لمستوى نابولي الايطالي في الكالتشيو ومن بين هذه الأسباب غياب مدافعه الأيسر فوزي غلام بداعي الإصابة، وهو الغياب الذي قال الموقع أنه دمر المثلثات الهجومية للمدرب ساري الذي كان يعتمد كثيرا على لاعبه الجزائري كعنصر فعال في الشق الهجومي على الجهة اليسرى، وتفاهمه الكبير مع بقية زملائه وهي المهمة التي فشل بديله ماريو روي في تأديتها وبحسب الموقع فإن روي لم يقدم حتى نصف المستوى والأداء الذي كان يقدمه غلام، بالمقابل لا يزال لاعب الخضر يتماثل بشكل جيد للشفاء وهو يتدرب بشكل دوري من أجل اللحاق بما تبقى من جولات الموسم الحالي.

ب-ب

مرتبط