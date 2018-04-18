ليفربول يقترب من ضم موهبة المنتخب البرتغالي!

كشفت تقارير صحفية بريطانية، رغبة نادي ليفربول الإنجليزي، في التعاقد مع روبين نيفيز لاعب وسط المنتخب البرتغالي وفريق ولفرهامبتون، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وساهم نيفيز في تأهل وولفرهامبتون للدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل، بتصدره لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى برصيد 95 نقطة.

وأشارت التقارير إلى أن ليفربول اقترب بشدة من ضم نيفيز، خلال فترة الانتقالات الصيفية، لخلافة الألماني إيمري تشان الذي اقترب من الرحيل عن صفوف الفريق.

وأضافت التقارير أن إدارة ولفرهامبتون تسعى للحصول على خدمات البرازيلي أندريسون تاليسكا لاعب فريق بيشكتاش التركي، تحسبًا للرحيل المتوقع لنيفيز.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا لصفوف وولفرهامبتون في صيف 2017 قادمًا من بورتو، وشارك مع الفريق في 39 مباراة هذا الموسم سجل خلالها 6 أهداف.

يذكر أن ليفربول كان قد تأهل للدور نصف النهائي بدوري أبطال أوروبا بعد تخطيه مانشستر سيتي، بينما يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليغ برصيد 70 نقطة.