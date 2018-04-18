ميسي يحتل المركز 12 في ترتيب اللاعبين الأوفياء

نشرت صحيفة “ماركا” قائمة ضمت 25 لاعبا اعتبرتهم الأكثر وفاء لفرقهم في الوقت الحالي لكونهم قضوا مواسم متتالية دون أن يفكروا في الرحيل، رغم كون بعضهم جاء من فريق آخر لفريقه الحالي، وقد تصدر القائمة الإيطاليين توتي و بوفون اللذين قضيا معظم مسيرتهما في روما واليوفي على الترتيب أما ميسي فجاء في المركز 12 بعد بقائه 14 سنة في البارصا في حين تذيل القائمة مارسيلو الذي حل في المركز 25 بعد أن لعب 11 سنة في الريال.

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