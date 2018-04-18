ميلان يحدد سعر بيع حارسه لعمالقة أوروبا

جيان لويجي دوناروما تحت أنظار ريال مدريد وسان جيرمان

إقترب الحارس الشاب جيان لويجي دوناروما نجم نادي ميلان الإيطالي من الرحيل عن صفوف فريقه الصيف المقبل عقب رغبة العديد من الاندية الأوروبية الكبرى بالتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وكان دوناروما قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن صفوف الفريق الصيف الماضي قبل ان يجدد عقده رفقة فريقه في النهاية ولكنه لم يغلق باب الرحيل على الرغم من تجديد تعاقده.

وأكدت العديد من الصحف العالمية بأن العديد من الأندية الكبرى تستهدف التعاقد مع الحارس الشاب المتألق خلال الفترة الأخيرة وابرزها ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

كما أكد مينو رايولا وكيل الحارس الشاب الشهير بأنه يسعى الى إنتقال دوناروما لأحد الأندية الاوروبية الكبيرة خلال الفترة المقبلة.

ويرغب نادي ريال مدريد منذ فترة بالتعاقد مع حارس مميز لمعاناة النادي الملكي من النقص الحاد في هذا المركز الحساس فضلاً عن أخطاء الكوستاريكي كيلور نافاس المتكررة والتي كادت أن تُنهي أحلام الفريق الاوروبية أمام يوفنتوس الإيطالي.

كما يستهدف باريس سان جيرمان التعاقد مع دوناروما من أجل تدعيم مركز حراسة المرمى وذلك من أجل مواصلة سياسة النادي الفرنسي بعقد العديد من التدعيمات المميزة بجميع المراكز بهدف تحقيق حلم التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن جانبه لا يمانع نادي ميلان رحيل دوناروما ولكن بشرط الحصول على مقابل مادي مقداره 52 مليون جنيهاً إسترليني وذلك حسبما جاء في العديد من الصحف الإنجليزية.