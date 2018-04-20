أنشيلوتي يفضل آرسنال على تشيلسي

كشفت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الجمعة، عن رغبة المدرب الإيطالي المخضرم، كارلو أنشيلوتي، في خلافة آرسين فينغر على رأس آرسنال، الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة “لوباريزيان”، فإن آرسنال يمثل أولوية لمدرب بايرن ميونخ وريال مدريد السابق، رغم مفاوضاته المبدئية مع تشيلسي، لخلافة أنطونيو كونتي، في الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة أن آرسنال، هو الفريق الذي كان يطمع أنشيلوتي في قيادته، خلال السنوات الماضية، بسبب السلطة الكبيرة التي امتلكها فينغر هناك، بخصوص الصفقات والإدارة الرياضية، وهو ما لم يجده الإيطالي في بايرن ميونخ، حيث كان مجبرًا على بعض الخيارات، بسبب السياسة المالية للنادي البافاري.

وكان بايرن قد أقال أنشيلوتي، في سبتمبر الماضي، بسبب سوء النتائج، ليخلفه يوب هاينكس.