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إنتر ميلان يجهز عرضا لضم نجم ريال مدريد

20 أبريل 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, الدوري الإيطالي, ملاعب العالم 59 زيارة

كشفت تقارير صحفية، عن تجهيز نادي إنتر ميلان الإيطالي، لعرض من أجل التعاقد مع نجم ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما نشرته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، فإن إنتر ميلان، يرغب في جلب الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، من ريال مدريد، مقابل 30 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد لن يقبل العرض المقدم من إنتر ميلان، بعد المستوى الجيد للاعب رفقة الملكي في السنوات الأخيرة.

ولفتت الصحيفة إلى إنتر ميلان، حاول من قبل جلب اللاعب، بجانب فرق إيطالية أخرى منها روما، لكن كوفاسيتش، لا يفكر في الانفصال عن ريال مدريد.

وكان كوفاسيتش قد انتقل لريال مدريد، من إنتر ميلان في صيف 2015 مقابل 30 مليون يورو، بجانب 5 ملايين أخرى كحوافز.

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