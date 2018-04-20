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إنييستا يختار فريقه الجديد

20 أبريل 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, ملاعب العالم 66 زيارة

يبدو أن قائد نادي برشلونة “آندريس انييستا” حسم وجهته بشكل شبه رسمي بالرحيل عن صفوف النادي الكتالوني في الصيف المقبل.

صاحب الـ34 عاما فضل اللعب في الدوري الصيني على مواصلة اللعب في صفوف برشلونة لموسم آخر.

ووفقا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” المقربة من البيت الكتالوني اختار انييستا اللعب في صفوف شونغكينغ وهو النادي الذي يترأسه رئيس نادي غرناطة في الدوري الإسباني بالوقت الحالي.

انييستا أختار نادي شونغكينغ ليفان الصيني بعد مفاضلة مع عدد من الأندية الصينية الاخرى منها تيانجين كوانغين, هيبي شينا فورشن وغوانزو.

وعنونت الصحيفة غلافها صباح الجمعة: “من أجل القائد، نريد الثنائية” وذلك مع اقتراب برشلونة من الجمع بين الليغا والكأس في الموسم الحالي.

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