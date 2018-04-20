إيمانويل بيتيه :غرف الملابس داخل النادي فاسدة

تحدث أسطورة كرة القدم الفرنسية إيمانويل بيتيه عن فترته القصيرة مع برشلونة والتي لم تستمر أكثر من موسم واحد فقط، حيث تحدث بيتيه عن وجود الكثير من الفساد في غرف ملابس برشلونة والتي دفعته للرحيل مبكرًا عن الفريق الكتالوني.

جاء بيتي إلى برشلونة من أرسنال مع مارك أوفيرمارز وقال إنه خطأ كبير. “الشيء الوحيد الذي أسفه في حياتي هو تغيير الأرسنال من أجل برشلونة، وقضى هناك موسم 200 – 2001 فقط قبل أن يرحل، وهو ما يوضح ندم بيتيه على قراره بأن يترك آرسنال من أجل الإنضمام إلى صفوف البلاوغرانا.

ويتهم اللاعب الفرنسي السابق في صفوف أندية آرسنال وتشيلسي زملائه السابقين في برشلونة، ويضيف أن غرفة الملابس كانت “فاسدة من قبل العشائر”. بيتي يشرح أن دخوله إلى غرفة الملابس لم يكن جيداً على الإطلاق حيث أضاف:. “عندما ذهبت لمقابلة زملائي ، معظمهم لم يهتموا بي”

وفشل إيمانويل بيتي في الاستقرار والتوازن مع النادي.الكتالوني، ولذلك عاد بعدها إلى انكلترا ولكن هذه المرة مع نادي تشيلسي في العام 2001 مقابل 7 ونصف مليون يورو ليبدأ رحلة جديدة في الملاعب الإنجليزية وفي صفوف فريق كان خصمًا تاريخيًا لفريقه السابق آرسنال.