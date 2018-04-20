ارسين فينغر يعلن رحيله عن ارسنال

أعلن الفرنسي ارسين فينغر مدرب ارسنال الإنكليزي انه سيغادر الفريق اللندني في نهاية الموسم الحالي بعد 22 عاما من تسلمه سدة التدريب، كما جاء في بيان نشره النادي على موقعه الالكتروني الجمعة.

وقال فينغر: “بعد دراسة متأنية ومفاوضات مع النادي، أشعر بأن الوقت مناسب للتخلي عن منصبي في نهاية الموسم”.

وتابع: “أنا ممتن لانه كان لي شرف خدمة النادي لسنوات عديدة لا تنسى”



وفاز فينغر (68 عاما) بثلاثة ألقاب في الدوري الانكليزي الممتاز، وقاد أرسنال إلى التتويج موسم 2003-2004 بدون خسارة أي مباراة، كما فاز بكاس انكلترا سبع مرات خلال فترة جلوسه على مقاعد التدريب.

وتعرض المدرب الفرنسي لضغوط متزايدة للتنحي عن منصبه في الأعوام الأخيرة وتعالت أصوات مشجعي النادي التي طالبت برحيله بعدما فشل في الفوز بلقب الدوري منذ 14 عاما، كما انعدمت آماله تقريبا بالتأهل إلى مسابقة دوري أبطال اوروبا للموسم الثاني على التوالي.

وتتعلق آمال ارسنال بالتأهل إلى المسابقة الأوروبية الموسم المقبل بالفوز بمسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) حيث وصل فريق “المدفعجية” إلى الدور نصف النهائي لملاقاة أتلتيكو مدريد الإسباني.

وتابع فينغر قائلا “أحث الجماهير للوقوف خلف الفريق لإنهاء الموسم على أعلى المستويات” و”إلى جميع عشاق ارسنال اهتموا بقيم النادي. حبي ودعمي للأبد”.

واشاد الاميركي ستان كرونكي الذي إستحوذ على أكثرية الاسهم في النادي اللندني عام 2011 بالمدرب فينغر واصفا إياه برجل “من طبقة لا نظير لها”.

وتابع: “أرسين (فينغر) لديه مستوى لا نظير له وسنظل ممتنين له. كل من يحب ارسنال وكل من يحب كرة القدم مدين له بالامتنان”.

واشار إلى أنه “واحد من اصعب الأيام التي مررنا بها في جميع أعوامنا الرياضية. أحد الاسباب الرئيسية لمشاركتنا مع ارسنال كان بسبب ما قدمه فينغر للنادي داخل وخارج الملعب. استمراريته واستقراره على مثل هذه الفترة الطويلة على أعلى المستويات من اللعبة (كرة القدم) لن يتم مطابقتها ابدا”.

وأضاف نادي ارسنال أنه سيتم إيجاد البديل لفينغر بـ “أسرع وقت ممكن”.