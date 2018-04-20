بن ناصر يتألق ويحصد الثناء في إيطاليا

تمكن الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر من انتزاع الإعجاب انتزاعا وذلك بعد مستواه المميز ضد نادي تشيزينا وقيادة فريقه إيمبولي لتحقيق الفوز في السيري بي، بن ناصر شارك أساسيا ضد تشيزينا ولعب تسعين دقيقة وكان وراء الهدف الثاني لفريقه وهو الهدف الذي أسهم في الفوز ورفع الفارق إلى 13 نقطة، ما يعني أن الصعود بات مسألة وقت وربما سيتحقق في الجولتين المقبلتين، الصحافة الإيطالية لم تترك صفة إلا وألصقتها باليافع الجزائري، لكن ما أجمع عليه الكل أنه فعلا موهبة كبيرة سيكون لها مستقبل زاهر .

بن ناصر: ” لم نحقق هدفنا بعد”

أدلى إسماعيل بن ناصر بتصريحات لراديو ليدي الإيطالي الجهوي تكلم فيها عن بعض النقاط أبرزها موسمه الحالي وهدف الصعود، بن ناصر تكلم عن الفوز المحقق ضد تشيزينا وهل سيقودهم لتحقيق الهدف وقال:” لقد خضنا لقاء صعبا ضد تشيزينا لكننا تمكنا من الفوز وأنا سعيد جدا لذلك، لا يزال لدينا ستة لقاءات من أجل تحقيق الهدف المسطر وهو الصعود، يوم الإثنين المقبل سنلعب صد فروسونوني، سنحضر جيدا لهذا اللقاء من أجل الفوز “.

“صحيح أنني أملك الموهبة لكن العمل هو أساس كل شيء”

بعد ذلك تكلم بن ناصر عن المستويات التي بات يقدمها، الدولي الجزائري، قال أنه سعيد جدا بالإشادات التي يتحصل عليها لكن على الجميع أن يعلم أن الموهبة ليست كل شيء وقال: ” أنا سعيد جدا بما أقدمه لكن الموهبة ليست كل شيء، على الجميع أن يعلم أنني أعمل بقوة وكل يوم أعمل مرارا وتكرارا فقط من أجل تحسين أدائي” يشار إلى أن بن ناصر يملك قدرات بدنية هائلة ليس فقط بفضل التكوين المميز الذي حظي به، لكن بفضل العمل البدني الكبير الذي قام به في آخر أربع سنوات، حيث يلعب مع الأكابر منذ سن الـ 16 سنة .

مستواه الباهر يجلب إليه المعجبين يوما بعد آخر

المتتبع لأخبار بن ناصر يدرك جيدا أنه مطلب ملح لعدة أندية منذ الميركاتو الشتوي الماضي، إدارة إيمبولي تبدو عاجزة عن الاحتفاظ به في الصيف المقبل رغم أن عقده معهم مازال مستمرا، إدارة إيمبولي ستكون مضطرة بحسب الإعلام الإيطالي لتجديد عقده وهو أمر يبدو مستحيلا لأن إدارة النادي لن تكون قادرة على دفع راتبه الجديد، الحديث عن مستقبل بن ناصر يعيد ناديه آرسنال للواجهة بقوة، حيث يملك الأفضلية في إعادة شرائه ( من دون معرفة القيمة الحقيقية للصفقة ) لكن أرسن فينغر سيفضل استعادته حتى لو لم يكن يرغب في الإبقاء عليه لأن بيعه صيفا سيكون سهلا جدا نظرا للعروض الكثيرة التي وصلت إدارة إيمبولي .