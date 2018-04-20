تحول مفاجئ في موقف مورينيو تجاه فينغر

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد أنه يحترم آرسين فينغر مدرب آرسنال، ويتمنى له الأفضل خلال المرحلة المقبلة.

وأعلن فينغر، المدير الفني التاريخي لآرسنال، اليوم الجمعة، رحيله بشكل رسمي عن الغانرز، في نهاية الموسم الحالي، بعد 22 عامًا داخل النادي اللندني.

وقال مورينيو في تصريحات نقلتها صحيفة “إندبندنت” الإنجليزية: “إذا كان سعيدًا، فأنا سعيد، وإذا كان حزينًا، فأنا حزين، أتمنى دائمًا الأفضل لخصومي، إذا كان سعيدًا بالقرار الذي اتخذه، ويتطلع إلى الفصل التالي من مسيرته وحياته، فأنا سعيد جدًا به”.

وأضاف: “فينغر وآرسنال كانا لسنوات عديدة أكبر المنافسين لمانشستر يونايتد في عهد السير أليكس فيرغسون، أنا متأكد أننا سنظهر للسيد فينغر الاحترام الذي يستحقه”.

وعندما سُئل من جانب أحد الصحفيين عن الندم المحتمل بشأن عدواته مع فينغر، قال “سبيشيال وان”: “لا يتعلق الأمر بالندم، أعتقد أن سؤالك نموذجي من شخص لم يكن في هذا الجانب، لم تكن مدربا أو لاعبًا، بالطبع لا تعرف الطريقة التي نحترم بها بعضنا البعض حتى عندما يبدو الأمر عكس ذلك في بعض الأحيان”.

وأردف: “اللاعبون أحيانا يحصلون على بطاقات صفراء وحمراء من خلال سلوكيات عدوانية، هذا جزء من اللعبة، ولكنهم في النهاية يحترمون بعضهم البعض، ونفس الأمر بالنسبة للمدربين”.

وتابع: “نعرف ما قدمه فينغر، ثلاثة ألقاب دوري إنجليزي ممتاز، وسبع بطولات كأس اتحاد إنجليزي، وما فعله في اليابان وفرنسا، وما قدمه لآرسنال، والانتقال من ملعب إلى ملعب، نحن نعي جيدا ما فعله”.

واختتم البرتغالي تصريحاته قائلا: “إذا كان سعيدًا بالقرار، فأنا سعيد جدًا، وأتمنى ألا يعتزل كرة القدم”.

يشار إلى أن مورينيو دخل في حروب كلامية مع فينغر طوال السنوات الماضية، ووصفه أكثر من مرة بالمدرب الفاشل.