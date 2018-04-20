رونالدو يتهم القضاء بالظلم ومحاباة ميسي

نفى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، الأنباء التي ترددت في الفترة الأخيرة حول توقيع عقوبة السجن عليه بسبب اتهامه بالتهرب الضريبي، حيث أكد أنه يشعر بالكثير من الظلم في تلك القضية التي أصبح فيها متهمًا لسبب لا يعلمه. .

وأعرب رونالدو عن استيائه من المعاملة التي يواجهها من القضاة، مشيراً الى أن فيها ظلم كبير لأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كان متهمًا في نفس القضية منذ فترة وحظي بمعاملة أفضل من تلك التي يحظى بها هو على حسب تعبيره، وهو ما يثير غضبه كثيرًا تجاه الوضع الحالي.

وكان رونالدو قد دخل في هذه القضية تحديدًا قبل يورو 2016 وبعد تتويج ريال مدريد ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الحادية عشر في تاريخه، وعلى الرغم من كونها سنة من النجاحات لرونالدو في إسبانيا، إلا أنها جعلته يفكر جديًا في الرحيل عن إسبانيا بسبب تلك القضايا التي أصبحت تلاحقه دائمًا.

وترددت أنباء عبر وسائل الاعلام الإسبانية بأن مصلحة الضرائب رفضت المبلغ المقدم من رونالدو بقيمة 3.8 مليون يورو لتسوية الأمور، وتنوي الاستمرار في طريقها نحو توقيع عقوبة السجن على خلفية تهربه من دفع 14.7 مليون يورو كضرائب، خلال الفترة ما بين عامي 2011 و2014.