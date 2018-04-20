سيميوني وأليجري على رأس طموحات جماهير آرسنال

برز الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، والإيطالي ماسيمليانو أليغري، مدرب جوفنتوس، على رأس قائمة المرشحين لخلافة آرسين فينغر، المدير الفني للغانرز، الراحل بنهاية هذا الموسم.

وقد أجرت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية، استفتاءً حول المدرب الذي ترغب جماهير آرسنال في التعاقد معه، حيث حصل سيميوني وأليغري على 19% من الأصوات.

بينما حصل لويس إنريكي، مدرب برشلونة السابق، على 17%، مقابل 10% لكل من، تيري هنري، أسطورة آرسنال، وكارلو أنشيلوتي، المدرب السابق لبايرن ميونخ، ويواكيم لوف، المدير الفني لمنتخب ألمانيا.

وتشير معظم التقارير، إلى أن بريندان رودجرز، مدرب سيلتيك الاسكتلندي، هو المرشح الأبرز لخلافة فينغر، لكن 3% فقط من جماهير آرسنال اختاروه لقيادة الفريق.

أما باتريك فييرا، مدرب نيويورك سيتي الأمريكي، ونجم الغانرز السابق، فحصد 6% من أصوات الجماهير.