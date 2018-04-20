شباب قسنطينة يعزز صدارته بفوز مثير على اتحاد العاصمة

نجح شباب قسنطينة في تعزيز صدارته للدوري بالفوز على اتحاد العاصمة (2-1)، اليوم الجمعة، ضمن الجولة الـ26 من دوري المحترفين الجزائري.

وتقدم اتحاد العاصمة في النتيجة بواسطة أسامة درفلو (ق51)، غير أن رضوان شريف منح التعادل للشباب من نيران صديقة (ق52)، وبعدها أضاف الهادي بلعميري الهدف الثاني (ق94).

وعزز شباب قسنطينة صدارته للدوري برصيد (49 نقطة)، بينما تجمد رصيد اتحاد العاصمة عند (النقطة 39)، في المركز السادس.

وتعادل شباب بلوزداد أمام شبيبة القبائل(1-1)، بملعب 20 أوت، ضمن منافسات الجولة نفسها.

وسجل شباب بلوزداد الهدف الأول بواسطة ركلة جزاء، سددها فوزي بورنان (ق54)، لكن شبيبة القبائل عادل النتيجة بفضل نسيم يطو (ق75).

وبهذه النتيجة أصبح في رصيد شباب بلوزداد (31 نقطة)، في المرتبة التاسعة، بينما يتواجد شبيبة القبائل في المركز 12 برصيد (30 نقطة).

وفي الديربي العاصمي، تغلب نصر حسين داي على مولودية الجزائر، (2-1)، بملعب الخامس جويلية.

ورغم ضغط مولودية الجزائر على أطوار المرحلة الأولى، إلا أن نصر حسين داي باغت الحارس فريد شعال، عن طريق وليد علاطي (ق47)، ثم ضاعف الضيوف النتيجة عن طريق مهدي الورتاني (ق53)، ثم قلص سفيان بن دبكة النتيجة (ق72).

وصعد نصر حسين داي إلى المرتبة الثالثة (42 نقطة)، فيما لا يزال مولودية الجزائر في الوصافة (43 نقطة).

وفاز وفاق سطيف على ضيفه اتحاد البليدة (5-2)، بملعب الثامن من ماي.

وفتح مراد بن عياد باب التسجيل (ق3)، وضاعف زكريا حدوش النتيجة (ق9)، لكن سامي فريوي قلص الفارق (ق19)، ثم أضاف مراد بن عياد الهدفين الثالث والرابع (ق37) و(ق67)، وسجل حمزة إيت، وأعمر (ق82)، وبعدها أضاف فتح نور عليوات الهدف الثاني لاتحاد البليدة (ق87).

وفي لقاء آخر، عاد شبيبة الساورة بفوز ثمين من اتحاد سيدي بلعباس (1-0)، بملعب 24 فيفري 1956.

وسجل سيدعلي يحيى الهدف الوحيد، من ركلة جزاء (ق85).

وارتقى شبيبة الساورة إلى المرتبة الرابعة (42 نقطة)، أما اتحاد سيدي بلعباس هبط إلى المرتبة 13 برصيد (29 نقطة).

وسقط اتحاد الحراش على ملعبه أمام دفاع تاجنانت (2-1).

وتقدم الضيوف في النتيجة، بواسطة هدف سجله محمد الأمين بن مختار (ق55)، وعادل سفيان خليلي (ق75)، لكن الدفاع أضاف الهدف الثاني بواسطة جيلالي مبارك ترباح (ق80).

ويحتل اتحاد الحراش المركز ما قبل الأخير برصيد (25 نقطة)، بينما صعد دفاع تاجنانت إلى المرتبة 11 (30 نقطة).

وفاز أولمبي المدية على مولودية وهران بثنائية نظيفة، بملعب الشهيد إمام إلياس.

وسجل عادل بوشيبة الهدف الأول من ركلة جزاء (ق78)، وضاعف كمال حميدي النتيجة (ق93).

ويتواجد أولمبي المدية في المركز العاشر (30 نقطة)، أما مولودية في المرتبة الخامسة (41 نقطة).

وحقق اتحاد بسكرة فوزًا صعبًا على حساب نادي بارادو بملعب العالية، وسجل محمد الأمين بوفليغة الهدف الوحيد (ق81).