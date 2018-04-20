غوارديولا يزاحم برشلونة على هدفه

يسعى بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، لتعزيز دفاعه، الصيف المقبل، منافسًا برشلونة على أحد أهدافه الرئيسية.

وكشفت صحيفة “تيليغراف” البريطانية، أن كشافي السيتي تواجدوا في هولندا، الأربعاء الماضي، برفقة المدير الرياضي للنادي، تكسيكي بيغرستاين، لمراقبة مدافع أجاكس، ماتياس دي ليخت، المستهدف أيضًا من برشلونة، وآرسنال، وتوتنهام، وفقًا لتقارير صحفية.

ورغم تعاقد مانشستر سيتي مع المدافع الفرنسي، إيميريك لابورت، في جانفي الماضي، مقابل 65 مليون يورو، من أتلتيك بيلباو، إلا أن غوارديولا ما زال يريد تدعيم فريقه.

وتشير العديد من التقارير إلى أن الهولندي الشاب، صاحب الـ18 عامًا، تبلغ قيمته السوقية في الوقت الراهن 58 مليون يورو.

وكان دي ليخت قد صرح نهاية العام الماضي، بأن ناديه المفضل في إسبانيا هو برشلونة، بسبب العلاقة المميزة بين أجاكس والبلوغرانا، لكنه أعلن أنه سعيد في فريقه الحالي، ولا يفكر في الرحيل.