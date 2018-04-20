كوتينيو “متلهف” للتتويج بالبطولة الأولى مع برشلونة

كوتينيو سيفعل كل شيء ليقدم برشلونة مباراة رائعة في نهائي كأس ملك إسبانيا

سيكون البرازيلي فيليب كوتينيو جاهزًا للفوز بأول ألقابه مع برشلونة حين يواجه إشبيلية يوم السبت المقبل في نهائي كأس ملك إسبانيا.

بعد شهرين فقط منذ انتقاله من صفوف ليفربول إلى النادي الكتالوني أصبح كوتينيو على بعد يوم واحد من التتويج بأول ألقابه بالإضافة إلى حسم لقب الليغا بشكل شبه مؤكد.

صاحب الـ25 عاما أظهر رغبة عارمة في الفوز رفقة زملائه الجدد، وصرح قائلا: “لقد جئت إلى هنا من أجل هذه المباريات والفوز بالألقاب”.

وأكمل: “المشاركة في مباراة نهائية لحظة مهمة للغاية وسعيدة بالنسبة لي، أنا متلهف للحصول عليها”.

وأضاف: “إنها فرصتي الأولى للعب مباراة نهائية مع برشلونة وسأفعل كل شيء حتى نتمكن من لعب مباراة رائعة”.

لكن لاعب ليفربول وإنتر ميلانو السابق لم يُخفِ حذره فقال: “في المباريات النهائية لا تعرف ما الذي يمكن أن يحدث، ستكون مباراة مختلفة ويجب أن نلعب بطريقتنا ونحاول تحقيق الفوز”.

صانع الألعاب الذي بدأ يشارك أكثر في تشكيلة المدرب فالفيردي يشرح كيفية تكيفه مع النادي الكتالوني “يعتمد الموقع الذي ألعب فيه على المدرب، أحاول العمل بجد لمساعدة الفريق، أكون مستعدا للتعلم والاستماع لتقديم العون في الهجوم أو الدفاع.. يجب أن أكون جاهزا حين تطلب مني المساعدة”.