لاعبو بايرن ميونخ يوجهون رسالة مؤثرة لفيدال

أعلن فريق بايرن ميونخ الألماني، دعم ومساندة لاعبه التشيلي الدولي، أرتورو فيدال، الذي تحرمه إصابة الركبة من المشاركة مع الفريق، في المراحل النهائية الحاسمة من الموسم الحالي.

وتعرض فيدال للإصابة في ركبته مجددًا الأحد الماضي، وأصبح بحاجة ملحة لإجراء عملية جراحية، ليتأكد غيابه عن صفوف الفريق، حتى نهاية الموسم الحالي.

وقال يوب هاينكس، المدير الفني للفريق: “أرتورو لاعب محبوب للغاية في الفريق، والجميع يلعب من أجله”.

وأوضح: “كان رد فعل الفريق على إصابة فيدال إيجابيًا، وقال اللاعبون سنكافح من أجلك، وأنت معنا دائمًا”.

وأكد هاينكس أن فيدال يجب أن يتحلى بالصبر في هذه المرحلة من العلاج والتأهيل، وقال: “يعالج أرتورو هنا، هناك طبيب من الطاقم الطبي لمنتخب تشيلي يتابع موقفه”.

وتأهل بايرن إلى المباراة النهائية لبطولة كأس ألمانيا، كما يلتقي ريال مدريد الإسباني، الأربعاء المقبل، في ذهاب المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا، وتوج بلقب البوندسليغا.