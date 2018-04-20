مدرب السويد يحسم قرار مشاركة إبراهيموفيتش بالمونديال

حسم المدير الفني للمنتخب السويدي، جان أندرسون، أمر استدعاء النجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، لخوض نهائيات كأس العالم، الصيف المقبل في روسيا.

وكان إبراهيموفيتش، قد أعلن اعتزاله الدولي، بعد أمم أوروبا “يورو فرنسا 2016″، إلا أن المهاجم ألمح مؤخرا، إلى إمكانية عودته للمشاركة مع منتخب بلاده، في المونديال الروسي.

لكن أندرسون، وضع حدا لتلك الخطط، من خلال القول القاطع، بأن مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي الحالي، ليس ضمن حساباته.

وقال أندرسون، في مقابلة مع قناة تي في 4 السويدية “زلاتان وعدد من اللاعبين الآخرين قالوا إنهم لا يريدون الانضمام للفريق الوطني، بعد بطولة أوروبا في فرنسا، وأنا أحترم ذلك”.

وأضاف “ما تتحدث عنه وسائل الإعلام، وما يتحدث عنه زلاتان نفسه، لا استطيع أن أتعامل معه، أنا مرتبط بما قيل بيننا، والاتفاق الذي توصلنا إليه”.

وردا على سؤال، لتأكيد ما إذا كان إبرا، ضمن خططه، أجاب أندرسون “لا، لأنه قال (لا)، الآخرون الذين قالوا (لا)، هم أيضا خارج حساباتنا”.