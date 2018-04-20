مدرب ريال مدريد يُحدد أسماء أولى ضحاياه في الميركاتو الصيفي

يبدو أن زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني قد قرر التخلي عن السياسة التي اتبعها مسبقاً بالتمسك ببقاء العديد من لاعبي الفريق، وذلك بدءاً من فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة.

صحيفة “ماركا” الإسبانية تقول أن المدرب الفرنسي قرر التخلي أول شيء عن الثنائي كريم بنزيمة وغاريث بيل مهاجميّ الفريق، وذلك بإخراجهما من خططه في المباريات الهامة للفريق مؤخراً



وذكرت الصحيفة المدريدية الشهيرة أن الويلزي بيل جاء من على مقاعد البدلاء في مواجهة نادي أتلتيك بيلباو كبديل لبنزيمة نفسه، حيث شارك فقط في 22 دقيقة بمواجهة الخصم الباسكي.

بينما لن يكون هذا الأمر مستغرباً في ظل معرفة أن بيل لم يسافر من الأساس مع الفريق من أجل مواجهته أمام نادي ملقا في الليغا يوم الأحد الماضي.

لكن مساء الأربعاء كان التوقيت المثالي من أجل استخدامه لإراحة أحد الثنائي ماركوس أسينسيو ولوكاس فاسكيز قبل رحلة الفريق الأسبوع المقبل إلى ألمانيا من أجل مواجهة نادي بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

في فترة من الوقت كان بيل وبنزيمة جنباً إلى جنب مع كريستيانو رونالدو يُشكلون ثلاثياً يُدعى “BBC”، لكن يبدو الآن أن زيدان ينوي اتخاذ اتجاه مختلف في الصيف المقبل لتغيير الشكل الهجومي للفريق.



ومن المحتمل أن يكون زيدان قد اختار بالفعل التشكيلة التي ينوي إشراكها في مواجهة بايرن ميونيخ، والتي يبدو أنها لن تضم أي من الثنائي بيل وبنزيمة نهائياً.

فالفرنسي بنزيمة هو الآخر لم يشارك ولو لدقيقة واحدة في مواجهة جوفنتوس بإياب ربع نهائي الأبطال على الرغم من حاجة الفريق للاعب ذو نزعة هجومية بعد وصول النتيجة للتعادل 3-3، وهذا يُوضِّح ضعف ثقة زيدان بمواطنه.

من ناحية أُخرى، فإن عودة إيسكو لكثير من مستواه السابق في الفترة الأخيرة قد يدفع زيدان للاستغناء عن خدمات بيل مثلما حدث الأمر نفسه مع الكولومبي خاميس رودريغيز في الفترة نفسها من موسم 2016-17.

أمَّا بالنسبة لكل من أسينسيو وفاسكيز فهما المستقبل بالنسبة لهذا النادي وأيضاً يعيشان انتعاشة قوية بالنسبة لمستواهما على أرض الملعب مما يجعل زيدان يفضلهما على بيل وبنزيمة في كثير من الأحيان مع الاعتماد على رونالدو كمهاجم رقم “9”.