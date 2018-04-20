نيمار يتحدى “سان جيرمان”

نيمار يفكر في ريال مدريد ويرفض العودة إلى باريس

تثير تصرفات الجناح البرازيلي نيمار شكوك إدارة وجماهير نادي باريس سان جيرمان فقد فضَّل قضاء فترة التعافي من إصابته القوية في البرازيل ورفض العودة إلى فرنسا.

الصحف الفرنسية تدعي أن نيمار يفكر في الانتقال إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فصحيفة ” elpais” كتبت: “نيمار يتحدى باريس”.

وأضافت الصحيفة واسعة الانتشار: “يتبقى لنيمار أن يصارح إدارة باريس برغبته في الرحيل”.

لكن صاحب الـ26 عاما مرتبط بعقد طويل الأمد، ومعروف عن الإدارة القطرية للنادي الباريسي أنها لا ترضخ أبدا لطلبات الرحيل، وهو ما حدث للإيطالي ماركو فيراتي وللأرجنتيني أنخيل دي ماريا.

الصحيفة الفرنسية تقول إن عقد نيمار مع باريس يشتمل على شرط جزائي بقيمة 300 مليون يورو ويمكن تفعيله في سبتمبر المقبل، وهو الشرط الذي يمكن أن يدفعه ريال مدريد لخطف نيمار دون العودة إلى ناديه.

كان نيمار قد انتقل الصيف الماضي من برشلونة إلى باريس سان جيرمان ب222 مليون يورو هي قيمة الشرط الجزائي في عقده آنذاك.