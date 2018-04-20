هني: “لا يوجد فارق كبير بين الدوري الروسي والبلجيكي”

في سياق منفصل أدلى الدولي الجزائري بتصريحات للإعلام البلجيكي تكلم فيه عن ناديه السابق أندرلخت، سفيان تكلم بداية عن الفوارق التي لمسها بين الدوريين البلجيكي والروسي وقال:” لحد الساعة لم ألمس أي فرق بين الدوري الروسي والدوري البلجيكي الذي أعتبره قويا أيضا، الملاحظ أيضا أن الفارق بين الأندية الكبرى والصغيرة في الدوري الروسي أكبر بكثير مما هو عليه الحال في بلجيكا، في بلجيكا هناك تنافس أكبر” .

“سعيد بمروري بأندرلخت والفوز بالدوري أفضل ذكرياتي”

بعد ذلك تكلم هني عن مروره بالدوري البلجيكي، حيث قال أنه سعد كثيرا بذلك واصفا أندرلخت بالنادي الكبير مضيفا أيضا لأفضل ذكرياته معه وقال:” سعيد جدا بمروري بالدوري البلجيكي ومع أندرلخت الذي أعتبره أول فريق كبير ألعب له، احتفظ معه بذكريات رائعة أهمها الفوز بالدوري الذي يبقى الأهم في مشواري الرياضي “.