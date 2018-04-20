وناس بات صداعا في رأس مدرب نابولي بسبب الدفاع الكبير عنه

لا يمر يوم إلا ويحظى الدولي الجزائري ولاعب نابولي آدم وناس بدعم الإعلام والمحللين الإيطاليين وحتى اللاعبين السابقين، الجديد في الأمر ما أدلى به الدولي الإيطالي السابق ولاعب نابولي السابق أيضا بيبي أنكوتشياتي، هذا الأخير أشاد كثيرا بآدم وطالب المدرب بمنحه الفرصة التي يستحق، وبات وناس صداعا حقيقيا، حيث يحظى دون غيره من لاعبي الدكة في نابولي بدعم كبير من مختلف أطياف الإعلام المحلي لكن رغم ذلك لم يحظ بأي فرص .

أنكوتشياتي: ” وناس لاعب كبير لكن لم يمنحوه الفرصة لإثبات قدراته”

أدلى المهاجم السابق لنادي نابولي بيبي أنكوشياتي بتصريحات لراديو كيس كيس الإيطالي المحلي تكلم فيه عن الوضع المتردي الذي بات يتواجد عليه نادي نابولي، وكعادة كل المحللين والصحفيين تطرف بيبي لمشكلة عدم وجود بدلاء، المهاجم السابق لنابولي نفى ذلك وقال أن نابولي يتوفر على لاعبين مميزين أبزرهم الدولي الجزائري آدم وناس والذي وصفه باللاعب المميز حين قال:” بالنسبة لي وناس لاعب مميز جدا، لقد أبان عن قدراته لما كان لاعبا في بوردو لكن في نابولي لم يتح له الوقت لإثبات نفسه” .

“لقد تم تحطيمه نفسيا وقد ظهر ذلك جليا عليه مؤخرا“

بيبي واصل دفاعه عن وناس حتى أنه انتقل لمهاجمه المدرب ماوريسيو ساري من دون أن يسميه، حيث قال أن وناس محطم نفسيا وقد ظهر ذلك عليه جليا في الفترة الأخيرة وأنهى تصريحاته بالقول: “رغم مستوياته المميزة إلا أنه لم يحظ بالوقت الكافي، ساري لا يعتمد عليه بتاتا في آخر لقاء شاهدته له ظهر مثقلا غير محفز أعتقد أنه تم تحطيمه نفسيا، ساري مدرب مميز لكنه وجب عليه أن يعطي المساحة لبعض اللاعبين، وناس يملك صفات لا جدال فيها “.