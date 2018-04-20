5 لاعبين قد يخوضون آخر مبارياتهم مع برشلونة أمام إشبيلية

إنيستا وغوميز وآخرون قد يخوضون آخر مبارياتهم بقميص البلوغرانا

يستعد فريق برشلونة لمواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره إشبيلية، في المباراة التي تجمعهما السبت على ملعب واندا ميتروبوليتانو، في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية، أن عدد من لاعبي برشلونة قد يكون هذا هو النهائي الأخير لهم مع الفريق، خاصة مع تأكد رحيل بعضهم، وإمكانية خروج البعض الآخر للإعارة.

وأشارت التقارير إلى أن النجم الإسباني أندريس إنيستا سيخوض آخر مبارياته مع الفريق، في الظل التكهنات التي تشير لرحيله إلى الدوري الصيني بنهاية الموسم، حيث يشعر اللاعب منذ بعض الوقت أنه يعتبر وقته في برشلونة قد أوشك على الانتهاء، كما هو الحال بالنسبة للبرتغالي أندري غوميز، الذي قد يغادر الفريق في الصيف المقبل، بعدما فشل في تحمل الضغط في كامب نو لأسباب مختلفة، على الرغم من الثقة التي حظي بها من المدرب.

وأضافت التقارير أن أليكس فيدال ظهير الفريق هو أحد أكثر اللاعبين القريبين من الرحيل عن صفوف الفريق في الصيف المقبل، بعد فشله في الحصول على فرصة لعب أساسية بسبب الإصابات التي لحقت به مع الفريق



ومن الممكن أن يخوض الثلاثي، باكو ألكاسير ولوكاس ديني، ونيلسون سيميدو مباراتهم الأخيرة، حيث أن الأول لم يحظى بفرصة كبيرة للمشاركة وإظهار قدراته مع الفريق، بينما ديني وعلى الرغم من جلوسه بديلًا إلا أنه لم يرتقى للمستوى المتوقع منه مع الفريق، بينما تعتبر حظوظ الظهير الأيمن البرتغالي في الرحيل ليست كبيرة مقارنة بباقي اللاعبين.

أما يري مينا مدافع الفريق، فتشير التقارير إلى أن فالفيردي يرغب في ضم مدافعًا جديدًا في ظل عدم اقتناعه بالكولومبي، حيث يفضل المدافع البلجيكي توماس فيرمايلين على اللاعب الشاب على الرغم من كثرة إصاباته، لذلك من الممكن أن يخرج مينا للإعارة حتى يتأقلم مع الكرة الأوروبية.