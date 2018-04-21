أرقام ماندي “المرعبة” تبهر الجميع في بيتيس وفي إسبانيا

حقق نادي ريال بيتيس الإسباني فوزا جديدا في الدوري أمن به أكثر مركز الخامس، المؤهل مباشرة للدور المجموعات للدوري الأوربي، رفقاء المتألق بقوة عيسى ماندي انتظروا لغاية الدقائق الأخيرة لتسجيل هدف الفوز وهو الهدف الذي رفع رصيديهم للنقطة الـ55، من جانب بيتيس شارك الثنائي عيسى ماندي ورياض بودبوز أساسين ففي الوقت الذي أكمل فيه الأول اللقاء خرج الثاني بديلا قبل نهايته بثلاث دقائق .

بيتيس لم يتلق أي هدف في آخر خمسة لقاءات وتلقى ثلاثة أهداف فقط في آخر تسعة لقاءات

المستويات التي يقدمها دفاع ريال بيتيس بقيادة ماندي لم تعد تخف على احد، لاعب الخضر يعتبر حاليا أحسن مدافع في الليغا ومن الأحسن في الموسم ككل والأرقام لا تكذب، ماندي وبيتيس لم يتلقوا أي هدف في آخر خمسة لقاءات ومع تسجيل خمسة انتصارات في حين تلقوا ثلاثة أهداف فقط مع تسجيل خسارة واحدة فقط في آخر تسعة لقاءات وهي أرقام مرعبة حقا جعلت من بيتيس ثالث أقوى فريق في مرحلة العودة بعد الريال والبارصا وبفارق طفيف جدا وليس بكبير.

ع – ب