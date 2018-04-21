أرقام مميزة لمولر وليفاندوفسكي بالدوري الألماني

حقق بايرن ميونخ الانتصار بثلاثية نظيفة على هانوفر، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الألماني.

وسجل أهداف بطل البوندسليغا، توماس مولر (57)، وروبرت ليفاندوفسكي (73)، وسيباستيان رودي (89)، ليمنحوا العملاق البافاري، فوزه الـ 25 هذا الموسم.



وبحسب شبكة “أوبتا” للإحصاءات، فإن توماس مولر مهاجم البافاري صنع 12 هدفًا هذا الموسم حتى الآن، وعادل رقمه خلال الموسم الماضي.

وأصبح البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق، أول لاعب أجنبي يسجل 105 أهداف في البوندسليغا لنادٍ واحد، وفقًا للحساب الرسمي للبوندسليغا.

ورفع ليفاندوفيسكي رصيد أهدافه في البوندسليغا إلى 179 هدفًا حتى الآن، حيث عادل رقم ستيفان كونتز ليحتل المركز السابع في تاريخ هدافي البوندسليغا، وفقًا لشبكة “ESPN”.