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أول رد من ليفاندوفسكي حول اهتمام ريال مدريد

21 أبريل 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الألماني, الدوري الإسباني, ملاعب العالم 71 زيارة

كسر روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، صمته حول الشائعات التي تربطه بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، في الصيف المقبل.

وارتبط ليفاندوفسكي (29 عامًا) بالانتقال إلى الفريق الملكي، خاصة بعدما أقدم على تغيير وكيل أعماله.

وقال ليفا، في تصريحات لإذاعة “Polskie Radio” البولندية: “لا أريد الانتقال إلى ريال مدريد، لا يزال لدي عقد مع بايرن ميونخ”.

وأضاف الدولي البولندي: “كيف أفكر في ريال مدريد وأنا مرتبط بعقد مع البايرن؟”.

وبسؤاله عن اهتمام باريس سان جيرمان وتشيلسي، أصر مهاجم بوروسيا دورتموند السابق، أنه لن يغادر صفوف الفريق البافاري.

ويستقبل بايرن ميونخ، نظيره ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعبه “أليانز أرينا”، يوم الأربعاء المقبل، في حين تقام مباراة الإياب، مطلع ماي المقبل في سانتياغو برنابيو.

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