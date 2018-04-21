اقتراب هيلاس من السقوط يقرب فارس أكثر من الرحيل لكبار الكالتشيو

كشفت صحيفة “لا غازيتا ديلو سبور” الإيطالية الشهيرة أن لاعب الخضر محمد سليم فارس يجهز نفسه من أجل الرحيل عن ناديه، فارس المطلوب بقوة من عدة أندية لن يلعب من دون شك في الدرجة الثانية كما أن ناديه لن يبقيه لأنه سيسعى لبيعه من أجل الاستفادة ماليا، فارس كان قريبا جدا من الرحيل في جانفي الماضي لكن إدارة هيلاس فضلت إبقاءه لغاية الصيف من أجل مساعدة الفريق على تحقيق البقاء وهو الهدف الذي يبدو أنه لن يتحقق بخسارة الفريق على أرضه في الجولة الماضية أمام منافس مباشر على البقاء .

إدارة فيورنتينا تنضم لقائمة الراغبين في ضم الشاب الجزائري

دائما وبحسب “لا غازيتا ديلو سبور” فإن مسيري نادي فيورنتينا أبدوا في الأسبوع الماضي رغبتهم في ضم فارس الموسم المقبل، حيث كشفت التقارير أن المدير الرياضي للفيولا بانتليو كورفينهو”اتصل مباشرة مع وكيل أعمال سليم فارس من أجل دراسة إمكانية ضمه في الصيف المقبل، ولم تشر “لا غازيتا ديلو سبور” إلى رأي فارس أو وكيل أعماله لكنهم من دون شك رحبوا بفكرة اللعب في فيورنتينا لأنه يبقى نادي كبير وسيسمح لفارس بفتح أبواب أخرى على أندية أكبر مستقبلا، يذكر أن التقرير الإيطالي لم يشر إلى قيم الصفقة أو الرواتب المقترحة بل أكد وجود اتصالات أولية فقط .

نابولي وجوفنتوس يتابعان فارس أيضا

اقتراب نهاية الموسم وبداية الحديث عن وجهة جديدة لفارس يعيدنا للأخبار التي ربطته بعدة أندية في الشتاء الماضي، نادي جوفنتوس كان أكثر المهتمين به خاصة مع رحيل كل من أسامواه وأليكس ساندرو نهاية الموسم الحالي، حيث ستبقى السيدة العجوز من دون ظهير أيسر وفارس سيعود بقوة للواجهة، نادي آخر ارتبط بقوة بفارس وهو نابولي الذي يبحث عن بديل للاعبه الجزائري فوزي غلام، إدارة نابولي يقال أنها اشترت فارس بالفعل بخمسة ملايين أورو وأبقته مع ناديه الحالي، وهي أخبار سنتأكد من صحتها مع نهاية الموسم.

ع- ب

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