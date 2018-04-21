المادة 202 تنفي وجود شرط جزائي بعقد نيمار!

انتشرت شائعت عن وجود شرط جزائي في عقد البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بقيمة 300 مليون يورو يتم تفعيله صيف 2019.

ولكن كشفت تقارير صحفية أن رابطة الدوري الفرنسي لا تسمح بوجود شرط جزائي في عقود اللاعبين مع الأندية المالكة ولا يوجد أيضاً بند يسمح بإلغاء التعاقد في حال عدم استيفاء شروط معينة.

ووفقاً للأنباء فإن المادة 202 من اللوائح الداخلية في الإتحاد الفرنسي تحظر وجود شرط إلغاء التعاقد من جانب أحد الأطراف أو أطراف أخرى.

وأكد الإتحاد الفرنسي عدم وجود شرط إلغاء في عقد البرازيلي مع باريس سان جيرمان المسجل في رابطة الدوري الفرنسي.

يذكر أن صاحب الـ26 عاما شارك مع فريق العاصمة الفرنسي في 30 مباراة بجميع المسابقات حتى إصابته أحرز بهم 29 هدف وصنع 19 آخرين.