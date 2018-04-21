انقشاع سحابة الصيف بين رونالدو وريال مدريد

لأشهر عدة بدا أن مصير كريستيانو بعيداً عن ريال مدريد الموسم المقبل؛ لكن الوضع اتخذ منعطفا مهمًا هذا الأسبوع فقد أبلغه النادي عن عزمه على تحسين العقد والوفاء بالوعد الذي حصل عليه فلورنتينو بيريز بعد نهائي كارديف.

صحيفة (أس) الإسبانية أكدت أن خوسيه أنخيل سانشيز -المدير العام لمدريد- هو الذي أجرى اتصالاً مع كريستيانو وأنه عرض زيادة مرضية في الراتب عطفا على أدائه في الأشهر الماضية.

تقول الصحيفة إن الاتصال قوبل بإيجابية من كريستيانو وأن فكرة الطرفين هي تجديد العقد قبل كأس العالم.

تنقل (أس) عن مصادر مقربة من النادي الملكي أن راتب رونالدو الجديد سيرتفع من 21 مليون يورو سنويا إلى 30 مليون يورو ثابتة بالإضافة إلى مليوني يورو كمتغيرات ومكافآت.

بهذا يصبح راتب رونالدو قريبا من صافي راتب نيمار (35 مليون يورو سنويا) لكنه لا يزال بعيدا عن صافي راتب ميسي (45 مليون يورو).

تجديد التعاقد لن يشمل المدة، وسيبقى رونالدو مرتبطا بريال مدريد حتى صيف 2021.

تشير الصحيفة إلى أن كريستيانو وخوسيه أنخيل سانشيز عقدا اجتماعا سابقا خلال كأس العالم للأندية في أبوظبي واقترح المدير زيادة قدرها 9 ملايين يورو مرتبطة بتحقيق أهداف (دوري الأبطال) وجوائز فردية (الكرة الذهبية)، لكن الدون البرتغالي أعلن رفضه لـ”عدم احترامه مسيرته مع النادي”.