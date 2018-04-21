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حقيقة رحيل فينغر.. إقالة أم استقالة؟

21 أبريل 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإنجليزي, ملاعب العالم 37 زيارة

فينغر خارج ملعب الإمارات بعد 22 عاما

ذكرت تقارير صحفية إنكليزية أن المدرب الفرنسي آرسين فينغر لم يكن يريد إنهاء وظيفته في آرسنال، بل دفعته الإدارة لذلك فيما يشبه الإقالة!

وتقول التقارير إن المدرب صاحب الـ70 عاما أراد الاستمرار ولو لموسم واحد إضافي، لكن الإدارة رفضت، وفضلت إقالته ودفع قيمة الشرط الجزائي بقيمة 12.5 مليون يورو بحجة أن الفريق سيكون لديه مزيد من الفرص للعودة إلى دوري الأبطال دون فينغر.

احتل فينغر منصب المدرب منذ 22 عاما، حقق خلالها العديد من الإنجازات، وطوال 20 عاما متواصلا حافظ على الصعود بآرسنال إلى دوري أبطال أوروبا

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