ريال مدريد يدخل الصراع لضم نجم فالنسيا

موسم كبير يقدمه الجناح البرتغالي ولاعب فريق فالنسيا الإسباني، غونزالو غيديس، بعدما قاد فريقه لتحقيق نتائج طيبة واحتلال صدارة الدوري لبضعة أسابيع في طليعة الموسم الحالي.

اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، ينشط مع الخفافيش منذ الصيف الماضي على سبيل الإعارة من باريس سان جيرمان الفرنسي، وبعقد يبلغ 17 مليون يورو، ويمتد لموسم واحد وهو ما يعني أن اللاعب سيعاود أدراجه بنهاية المشهد الكروي في شهر ماي القادم.

ودوّن غيديس على 5 أهداف وصنع 10 أخرى، خلال 35 مباراة هذا الموسم مع فالنسيا في كل البطولات، حيث يعتبر نجم الفريق الأول في الخطوط الأمامية.

وتشير التقارير الواردة من إسبانيا،إلى أن ريال مدريد ينوي التعاقد مع اللاعب الموهوب بعد انتشار الأنباء حول نية باريس بيع غيديس بسبب التخوف من قواعد اللعب المالي النظيف، التي أعقبت صفقة انتقال نيمار من برشلونة، حيث فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقًا حول الأمر.

وفي حالة بيع اللاعب، فإن باريس وضع 40 مليون يورو لمن يريد الحصول على خدمات خريج أكاديمية بنفكيا الأسبق، من أجل موازنة جانب الإيرادات بأكبر قدر مالي ممكن.

من جهته يهدف فالنسيا إلى تحويل الإعارة لبيع نهائي والاحتفاظ باللاعب، بعد المردود المتميز داخل أروقة المستايا، إلا أن مطالب باريس الكبيرة قد تحول دون الصفقة.