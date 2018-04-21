سافيولا يكشف عن أسعد وأصعب أوقاته مع برشلونة وريال مدريد

كشف المهاجم الأرجنتيني، خافيير سافيولا، لاعب (برشلونة، وريال مدريد، وإشبيلية، وبنفيكا السابق)، عن أصعب وأسعد أوقاته خلال مسيرته الاحترافية.

وقال سافيولا في تصريحات أبرزتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “أصعب أوقاتي كانت في ريال مدريد، الأمر لا يتعلق بالاحتراف بل بالمعاملة، لكن عندما لا تلعب وتقضي الوقت دون استمرارية، فأنت لا تتمتع بوقت جيد”.

وعن إمكانية تدريب ريال مدريد يومًا ما، أجاب: “تدريب مدريد؟ آمل ذلك، أنا هادئ، ربما أكون مدربًا قريبًا”.

تحدث سافيولا أيضًا عن أفضل لحظاته في إسبانيا وقال: “فزت بأشياء مهمة في إشبيلية، والأندية التي لعبت لها عاملتني بشكل جيد، لدي ذكرى جيدة في إشبيلية، وبرشلونة كذلك، الناس يشعرون بالعاطفة وأنا سعيد بذلك”.

وأكمل: “موسمي الأول في برشلونة كان مذهلًا، ولحسن الحظ سجلت العديد من الأهداف، استمتعت بذلك، كنت صغيرًا ومميزًا”.

وختم حديثه عن بنفيكا، الذي لعب له 3 مواسم، وقال: “كنت مندهشًا في بنفيكا مما يفعله المدرب والنادي، شاهدت مجموع من الأمور كانت تحدث معي في برشلونة ومدريد، وفوجئت أن بنفيكا لديه مثل فكر البارسا والملكي”.