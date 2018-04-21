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سانشيز يحفر اسمه على أرضية ويمبلي

21 أبريل 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإنجليزي, ملاعب العالم 63 زيارة

عادل التشيلي أليكسيس سانشيز، مهاجم مانشستر يونايتد، النتيجة لفريقه أمام توتنهام (1-1)، في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، اليوم السبت.

وفي هذا الصدد، قالت شبكة “أوبتا” للإحصائيات، إن الهدف الذي سجله سانشيز اليوم، هو الثامن له في ثامن ظهور على ملعب ويمبلي، سواء مع الأندية أو المنتخب التشيلي.

وأوضحت أنه سجل 4 أهداف من الـ8، في 3 مباريات لحساب نصف نهائي كأس الاتحاد (مباراتين مع آرسنال ومباراة اليوم).

ومن جانبها، قالت شبكة “سكاي سبورتس”، إن هذا الهدف التاسع للتشيلي في كأس الاتحاد، خلال 17 مباراة، منذ أول ظهور له في المسابقة عام 2015، حيث سجل 6 من أهدافه في ويمبلي.

ولا يتفوق على سانشيز تهديفيًا في البطولة، منذ أول ظهور له بها، سوى زميله، روميلو لوكاكو، برصيد 11 هدفًا.

وجاء هدف سانشيز في الدقيقة 24، بعد أن تقدم السبيرز في الدقيقة 11، عن طريق الإنجليزي، ديلي ألي و انتهت المباراة بفوز الشياطين الحمر (2-1).

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