فابريغاس يوجه رسالة عاطفية لفينغر

وجه سيسك فابريغاس نجم تشيلسي الإنجليزي وقائد أرسنال السابق رسالة عاطفية لمدربه في الغانرز أرسين فينغر الذي أعلن رحيله عن تدريب المدفعجية مع نهاية هذا الموسم بعد مضي 22 عاماً منذ تولي مسؤولية تدريب الفريق.

وقال سيسك لمكتشفه عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي انستغرام:”لم أكن أتوقع ذلك، ولكن هذا يدل على معدن هذا الرجل العظيم.”



وأضاف الدولي الإسباني:”لن أنسى أبداً توجيهاته ودعمه ووصايته وإرشاده، لقد كان يؤمن بي منذ اليوم الأول، وأنا مدين له بالكثير.”

وأنهى فابريغاس رسالته لفينغر قائلاً:”لقد كان مثل الأب بالنسبة لي يدفعني دائماً لأكون الأفضل. أرسين، أنت تستحق كل الإحترام والسعادة في العالم.”

يذكر أن صاحب الـ30 عاماً انضم لصفوف أرسنال صيف 2003 قادماً من أشبال برشلونة الإسباني ليخوض 306 مباراة مع الغانرز أحرز بهم 59 هدف وصنع 91 آخرين، وفي صيف 2011 عاد للنادي الكتالوني.