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فينغر ينتظر مهمة خاصة في باريس سان جيرمان!

21 أبريل 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإنجليزي, الدوري الفرنسي, ملاعب العالم 50 زيارة

هل يعود الفرنسي إلى موطنه؟

عقب إنهاء عقده مع آرسنال، يحتمل أن ينتقل المدرب الفرنسي آرسين فينغر لتولي مهمة جديدة في بلاده مع باريس سان جيرمان.

تشير التقارير الفرنسية إلى أن النادي الباريسي يرغب في إسناد مهمة المدير العام لفينغر ليعمل جنبا إلى جنب مع الألماني توماس توخيل الذي -بحسب التقارير- سيتعاقد معه النادي لتولي تدريب الفريق خلفا للإسباني أوناي إيمري.

اتبع فينغر أسلوبا إداريا عمليا في آرسنال طوال 22 عاما، ومن المؤكد أن أفكاره ستتناسب جيدا متطلبات النادي الباريسي الذي يرغب في تحقيق لقب دوري أبطال اوروبا وليس فقط الوصول إلى الأدوار النهائية.

رغم ذلك قد لا يقبل فينغر منصبا يبعده عن أن يكون صاحب الرأي الأول في اتخاذ القرارات الحاسمة بالمباريات واستقدام اللاعبين، وهناك تقارير تقول إن الفرنسي ربما يستمر في الدوري الإنكليزي إذا ما قرر تشيلسي إعفاء المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي من منصبه والتعاقد مع فينغر للاستفادة من خبرته الكبيرة في البريمير ليغ.

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