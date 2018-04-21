قلب إيمري مع إشبيلية

يتمنى أوناي إيمري، مدرب باريس سان جيرمان، تتويج فريقه السابق، إشبيلية، بكأس ملك إسبانيا، الليلة، على حساب برشلونة.

وقال إيمري، في تصريحات نشرتها إذاعة “كادينا سير” الإسبانية: “سوف نستمتع بنهائي قوي.. إنه نموذج مصغر لما حدث بين الفريقين، عندما كنت أقود إشبيلية، وآمل أن يذهب الكأس للفريق الأندلسي”.

وتابع: “إشبيلية في المباريات المهمة يؤدي بصورة جيدة، ستكون مواجهة قوية وصعبة، بفضل المواهب العديدة في صفوفه، مثل ستيفن نزونزي”.

ورحل إيمري عن إشبيلية في صيف 2016، بعدما توج مع الفريق بثلاثة ألقاب، في الدوري الأوروبي، ليحط الرحال في باريس سان جيرمان، المُتوقع أن يقيله في نهاية الموسم الجاري، ويعين الألماني توماس توخيل بدلا منه.