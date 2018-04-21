كازوني : قسنطينة حسم الدوري.. والتحكيم ظلمنا

اعترف المدير الفني الفرنسي لمولودية الجزائر برنارد كازوني، بأن لقب الدوري المحلي، حُسم من طرف شباب قسنطينة، بعد نتائج مباريات الجولة 26 من البطولة، وأن فريقه تعرض للظلم التحكيمي.

وتغلب قسنطينة أمس على اتحاد العاصمة 2ـ1، فيما خسر مولودية الجزائر على يد نصر حسين داي، بالنتيحة ذاتها.

وقال كازوني، “، إن الحكم ظلمهم أمام نصر حسين داي، وعلق في هذا الشأن: “قدمنا مباراة كبيرة في الشوط الأول، لكن المنافس بقي في الخلف ولم يتجاوز وسط الملعب”.

وأضاف كازوني: “سيطرنا على المواجهة وفي الوقت الذي كنا قريبين من فتح باب التسجيل، سجل علينا نصر حسين داي من تسلل واضح أمام أعين الحكم الذي لم يعلن عن شيء”.

وختم كازوني تصريحاته “الآن لقب دوري المحترفين، حسم من طرف شباب قسنطينة الذي فاز على اتحاد العاصمة واستغل خسارتنا على يد نصر حسين داي”.

ويحتل قسنطينة الصدارة برصيد 49 نقطة، بفارق 6 نقاط أمام مولودية الجزائر، قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.