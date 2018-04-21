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لينجارد يكشف سر تفضيله لمانشستر يونايتد على ليفربول

21 أبريل 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإنجليزي, ملاعب العالم 72 زيارة

كشف جيسي لينجارد، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، سبب رفضه اللعب مع ليفربول، في مرحلة سابقة من مسيرته الكروية.

وقال لينجارد، في تصريحات نقلتها صحيفة ذا صن “في أحد الأيام، كنت ألعب في ليفربول، ولم يمرر لي أحد، الكرة، أيقنت أنني لا يمكنني القيام بذلك”.

وأضاف “ذهبت لجدي، وطالبته بأن نظل في مانشستر، أظن أن هذا هو السبب، في تفضيلي للشياطين الحمر”.

وتابع “شعرت براحة أكبر في مانشستر يونايتد، كنت أعرف إنني يجب أن أختار، جدي كان يعتني بي ولا يزال، يدعمني قبل المباريات ويبعث لي بالرسائل النصية”.

وأكمل “لا زال ينصحني، أشعر بأنني طفل صغير أمامه، يعطيني الكثير من النصائح، وأنا أحب ذلك، إنه أمر جيد للغاية”.

وأتم “العائلة مهمة جدًا، أنت لديك عائلة واحدة، ويجب أن تحقق أقصى استفادة منها، لقد وثقوا بي دائمًا، ووثقوا باختياري لمانشستر يونايتد”.

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