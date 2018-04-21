ماجر يختار الصحافة الأجنبية مجددا للظهور…

ماجر“أهديت الجزائر النجمة الأولى كلاعب وسأهديها الثانية كمدرب“

“أرفض التدخل في عملي ولن أنتظر رأي أي أحد“

أدلى الناخب الوطني رابح ماجر بتصريحات لصحيفة ” سوبر ديبورتي” الإسبانية الصادرة من إقليم فالنسيا والمقربة من أنديته، تحدث فيه بإسهاب عن تجربته في النادي عامي 1988 و 1989 كما تكلم عن المنتخب والتجربة التي يعيشها بما أنه مدربه في الوقت الحالي، الناخب الوطني يكون بذلك قد اختار الهروب مجددا من الصحافة الجزائرية، وأكد للمرة الألف أنه يقاطعها رغم كل ما قيل عن غير ذلك.

“ورثت منتخبا مدمرا ولاعبين محطمين وبنتائجي أعدت الروح للاعبين“

نركز فيما يلي على ما قاله ماجر عن الخضر وفترته التدريبية، ماجر وبكل صفاقة بدأ يتبجح بإنجازاته التي لا يراها إلا هو، حيث كشف أنه ورث منتخبا متهالكا وقال:” لقد وجدت منتخبا مدمرا بالكامل، مجموعة من اللاعبين محطمة نفسيا لقد أعدت بناء المنتخب وأعدت الثقة للاعبين، وهو أمر لم يكن سهلا بالمرة، لقد حققنا نتائج مميزة في الفترة التي أشرفت فيها على الخضر وانهزمنا ضد فريق واحد وهو إيران التي أرشحها لخلق المفاجأة في كأس العالم المقبلة في روسيا، لدينا الآن بعض اللقاءات الودية في المستقبل مثل لقاء البرتغال ومنتخب إفريقي لم يحدد بعد على أن يكون الموعد الرسمي الأول في سبتمبر المقبل في تصفيات كأس العالم، السياسة التي أود أن أقدمها هي الاعتماد فقط على أفضل اللاعبين المحترفين مع منح الثقة للاعبين المحليين الذين يملكون إمكانيات كبيرة “.

” أرفض التدخل في عملي ولا أنتظر رأي أحد لاستدعاء اللاعبين“

ماجر تكلم بعد ذلك عن خياراته وأرسل رسالة قوية لكل منتقديه خاصة من الإعلاميين، الذين يطالبون باستدعاء أسماء معينة من أمثال مبولحي و فيغولي، ماجر أكد أنه سائر في رأيه، حيث رد عن سؤال بخصوص رأيه في استدعاء مورينو لاعب فالسنيا لمنتخب لاروخا وقال:” لن أتدخل في عمل أيا كان لأنني لا أحب أن يتدخل أي شخص في عملي، لوبيتيغي هو مدرب إسبانيا وهو من يعرف اللاعبين، وهل يمكنهم خدمة فريقه ولا ينتظر استشارتي أو استشارة أي أحد من أجل استدعاء اللاعبين “.

“أنا أول لاعب لفالنسيا وليس فيغولي وصايب“

في معرض حديث سئل ماجر عن لمسة الجزائريين في فالنسيا خاصة أنه لعب اثنين غيره وهم فيغولي وصايب، ماجر تحاشى بصورة واضحة الحديث عن فيغولي رغم أنه سئل عنه وهو ما يؤكد وجود خلاف بين الرجلين ورد عن سؤال بهذا الخصوص بالقول:” لدي ذكريات رائعة جدا في فالنسيا لقد عشت أيام رائعة وعرفت أصدقاء كثر منهم كيكي سانشيز فلوريس ( المدرب المعروف ) وأيضا مع المدرب الفريدو ديستيفانو الذي يقشعر بدني كلما تحدث عنه، كنت أود أن أقدم مستويات راقية مع فالنسيا لكن للأسف الإصابات عطلت مشواري وأود فقط التصحيح أنا أول جزائري لعب في فالنسيا ولست الثالث ( يضحك ) “.

“سأحاول أن أقود الجزائر للتتويج بالكان”

في الأخير تكلم ماجر عن أهدافه، حيث لم يتردد أبدا في التأكيد على أنه يهدف التتويج بالكان المقبل رغم أن المنتخب الذي يملك ويشكّله سيعجز حتى عن التأهل ربما، الناخب الوطني قال أنه سيضع النجمة الثانية على قميص المنتخب كما سبق ووضع النجمة الأولى كلاعب وقال:” على المدى القصير أمنيتي أن أضع نجمة ثانية على القميص الجزائري، سبق لي وأن أهديت الجزائر نجمة، لكن كلاعب الآن أعمل على إهدائها نجمة لكن كمدرب، في كأس إفريقيا التي ستقام العالم المقبل في الكاميرون“.

ع– ب