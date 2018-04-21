مدرب برشلونة السابق على رأس المرشحين لتدريب أرسنال

بدأ إداريو أرسنال الإنكليزي حملة لانتقاء مدرب جديد للنادي، بعدما أعلن المدرب الحالي أرسين فينغر، إنهاء ارتباطه بالفريق اللندني عقب الإشراف عليه لمدة 22 عامًا.

المدرب الفرنسي الخبير في الملاعب الإنكليزية (68 عامًا)، أكد أمس السبت أن الموسم هو الأخير له كمدربًا لأرسنال، حيث يهدف لإنهائه بأفضل شكل ممكن عبر المنافسة على لقب اليورباليغ.

وبرزت أسماء عدة على طاولة المرشحين لخلافة فينغر، أبرزهم مدرب برشلونة السابق لويس إنريكي والذي لا يرتبط بأي نادٍ في الوقت الحالي بعدما ترك تدريب النادي الكاتالوني الموسم الماضي، حيث بدأ أرسنال الاتصالات بالفعل مع ممثليه.

ويتنافس ناد لندني آخر على التعاقد مع اللوتشو، وهو تشيلسي، بعد المردود الضعيف الذي أظهره المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي باحتلاله المركز الخامس بالدوري المحلي والإقصاء من دوري أبطال أوروبا وكأس الرابطة الإنكليزية.

قائمة الترشحات شملت كذلك مدرب جوفنتوس، ماسيميليانو أليغري، الذي يعتبر هدفًا أساسيًا للغانرز منذ موسمين، ووفق ما نُشر بالصحافة الإيطالية فإن الموسم هو الأخير كذلك لأليغري في العارضة الفنية للبيانكونيري، ويظل أرسنال وجهة محببة.

وتضمنت القائمة أيضًا الأيرلندي الشمالي ومدرب ليفربول السابق وسيلتيك الاسكتلندي الحالي، براندين رودجيرز، بعد المستوى المهول وقيادته الحكيمة للفريق الأخضر واعتلاءه منصات التتويج المحلية بمشهد احتكاري، حيث رفع طلب للنادي من أجل السماح له بالمغادرة وتدريب أرسنال.