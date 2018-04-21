مدرب شالك يشيد ببن طالب مجددا ويفضله على ماكس ماير

مازال الإشكال واقعا وبأكثر حدة في نادي شالك بخصوص مركز وسط الميدان الدفاعي، حيث تناول الإعلام الألماني يوم أمس قضية إبعاد اللاعب الشاب ماكس ماير وتفضيل المدرب توديسكو في كل مرة للاعب الجزائري نبيل بن طالب، موقع واز دي الألماني قال يوم أمس أن إبعاد ماير ليس فنيا وبن طالب ليس أحسن منه أما عن السبب الحقيقي هو رفض اللاعب للتجديد وطلبه الرحيل، وكان مدرب شالك قد فضل بن طالب في مناسبتين سابقتين في نصف نهائي الكأس والداربي الكبير ضد بوروسيا وهو ما لم تستسغه بعض المصادر على ما يبدو.

توديسكو: “بن طالب يملك نظرة مميزة للملعب وهو أخف وأسرع”

مدرب شالك نشط يوم أمس ندوة صحفية تكلم فيها عن خياراته التي لم تعجب البعض، توديسكو عاد ليؤكد أن خيار اللعب ببن طالب هو الأحسن للفريقن، حيث رد على بعض الأقاويل التي تؤكد أن تهميش ماير ليس فني وقال:” بالنسبة لي بن طالب يملك نضرة مميزة لأرضية الملعب وهو أحسن من ماير في هذا الخصوص، كما أنه أسرع وأخف بالكرة ولهطا أفضله” ولم يتأكد بعد ما إذا كان بن طالب سيشارك أساسيا ضد كولن يوم غد أم أن المدرب سيخضع للضغط وسيعيد ماير للتشكيلة الأساسية رغم عدم اقتناعه به. ع – ب

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