أزمة الظهير الأيسر تضرب بايرن ميونخ

يستعد بايرن ميونيخ، لاستضافة ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الأربعاء المقبل، في ملعب أليانز أرينا.

وقالت صحيفة “كيكر” الألمانية، إن مشاركة الظهير الأيسر النمساوي للفريق دافيد ألابا أمرًا “مشكوك فيه”، ومن المتوقع أن يشارك مكانه اللاعب رافينيا.

وعانى الظهير الأيسر من متاعب على مستوى الفخذ في الأسابيع القليلة الماضية، وقد تدرب اليوم الأحد برفقة الفريق، لكن أمر مشاركته ما زال محط شك.

وسيواجه فريق بايرن ميونيخ عدة غيابات، على رأسها الحارس مانويل نوير، ولاعب الوسط التشيلي أرتورو فيدال، وكينغسلي كومان، بالإضافة لشكوك حول توليسو.

ويستضيف بايرن ميونيخ، الأربعاء المقبل، ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، فيما تقام مباراة الإياب على ملعب “سانتياغو برنابيو” يوم 1 ماي المقبل.